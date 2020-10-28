Чисора может завершить боксерскую карьеру после боя с Усиком

28 октября, 2020, 16:57

Британский боксер Дерек Чисора тренируется по системе ММА и не исключает завершения карьеры после поединка с Александром Усиком

Об этом сообщает The Athletic.

Боксер может оставить ринг ради MMA.

"Такие тренировки помогают мне быть в хорошей физической форме. Я понимаю, что могу быть хорошим бойцом ММА. Я могу оставить бокс после боя с Усиком. Мы часто видим, как бойцы ММА приходят в бокс, поэтому я думаю, что могу перейти в обратную сторону", - сказал Чисора.

Бой Усик - Чисора состоится 31 октября в Лондоне и станет для украинского боксера вторым в супертяжелом весе.

36-летний Дерек Чисора провел среди профессионалов 40 боев, одержал 31 победу и потерпел 9 поражений. В частности, в 2012 году Чисору по очкам победил украинец Виталий Кличко. Тогда британец запомнился скандальным поведением. Во время дуэли взглядов он дал Виталию Кличко пощечину, а перед боем плюнул в лицо Владимиру Кличко.

Напомним, 24 октября Александр Усик полетел в Лондон на поединок против Дерека Чисоры.

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