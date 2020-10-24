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Espreso.tvСпортУсик вылетел в Великобританию на бой с Чисорой

Усик вылетел в Великобританию на бой с Чисорой


фото: Instagram
Украинский боксер Александр Усик полетел в Лондон на поединок против британца Дерека Чисоры

Об этом Усик сообщил в Instagram.

Усик выложил фото из аэропорта "Борисполь" с членами своей команды - в масках в цветах украинского флага и надписью "USYK".

"Летим в Великобританию", - написал боксер.

Бой Усик - Чисора состоится 31 октября в Лондоне и станет для Украинских вторым поединком в супертяжелом весе.

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