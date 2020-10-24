Усик вылетел в Великобританию на бой с Чисорой

24 октября, 2020, 14:27

Украинский боксер Александр Усик полетел в Лондон на поединок против британца Дерека Чисоры

Об этом Усик сообщил в Instagram.

Усик выложил фото из аэропорта "Борисполь" с членами своей команды - в масках в цветах украинского флага и надписью "USYK".

"Летим в Великобританию", - написал боксер.

Бой Усик - Чисора состоится 31 октября в Лондоне и станет для Украинских вторым поединком в супертяжелом весе.

9 октября стало известно, что бой Александра Усика против Дерека Чисоры состоится на стадионе "Уэмбли" .

22 октября Усик завершил подготовку к поединку против Чисоры.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb