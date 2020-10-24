Усик вылетел в Великобританию на бой с Чисорой
24 октября, 2020, 14:27
Украинский боксер Александр Усик полетел в Лондон на поединок против британца Дерека Чисоры
Об этом Усик сообщил в Instagram.
Усик выложил фото из аэропорта "Борисполь" с членами своей команды - в масках в цветах украинского флага и надписью "USYK".
"Летим в Великобританию", - написал боксер.
Бой Усик - Чисора состоится 31 октября в Лондоне и станет для Украинских вторым поединком в супертяжелом весе.
- 9 октября стало известно, что бой Александра Усика против Дерека Чисоры состоится на стадионе "Уэмбли" .
- 22 октября Усик завершил подготовку к поединку против Чисоры.
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