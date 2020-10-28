Чушь собачья, - Роналду резко раскритиковал тесты на коронавирус

28 октября, 2020, 19:58

Португальский форвард Криштиану Роналду, заразившийся коронавирусом, резко раскритиковал ПЦР-тесты

Об этом сообщает Еспресо.TV . со ссылкой на instagram Роналду.

"Чувствую себя хорошо, здоровым! Вперед, "Юве"! ПЦР-тесты - чушь собачья", - написал португалец.

Сегодня, 28 октября, "Ювентус" сыграет против "Барселоны" во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Криштиану Роналду не поможет своей команде из-за коронавируса.

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