 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортЧушь собачья, - Роналду резко раскритиковал тесты на коронавирус

Чушь собачья, - Роналду резко раскритиковал тесты на коронавирус


фото: Getty Images
Португальский форвард Криштиану Роналду, заразившийся коронавирусом, резко раскритиковал ПЦР-тесты

Об этом сообщает Еспресо.TV . со ссылкой на instagram Роналду.

"Чувствую себя хорошо, здоровым! Вперед, "Юве"! ПЦР-тесты - чушь собачья", - написал португалец.

Сегодня, 28 октября, "Ювентус" сыграет против "Барселоны" во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Криштиану Роналду не поможет своей команде из-за коронавируса.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 октября, 2020 среда

больше новостей

28 октября, 2020 среда

27 октября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать