Бейся, или освободи титул: Усик выдвинул ультиматум Джошуа

28 октября, 2020, 13:36

Украинский боксер Александр Усик требует от британца Энтони Джошуа провести обязательную защиту титула WBO или отказаться от пояса

Об этом сообщает The Sun .

По словам Усика, который является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации), Джошуа должен провести с ним бой, или оставить пояс вакантным.

"Я вообще не переживаю по поводу того, с кем буду драться за титул. Я буду ждать столько, сколько угодно небесам. Джошуа и Фьюри могут драться столько раз, сколько захотят, но пусть Энтони освободит титул", - сказал Усик.

Вместе с тем он выразил убеждение, что Джошуа и Фьюри не удастся избежать поединков против него в будущем.

"Они ни в коем случае не могут уйти от меня. Я бы выбрал Джошуа, так как у него больше поясов. Я жажду стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе", - сказал Усик.

Александр Усик в следующем поединке встретится с британцем Дереком Чисорой 31 октября в Лондоне.

Джошуа проведет бой за титул чемпиона мира WBO, WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) с болгарином Пулев 12 декабря.

28 октября стало известно, что промоутер Александра Усика Эдди Хирн заявил, что уговаривает украинского боксера отказаться от поединка с Джошуа , чтобы британец встретился с соотечественником Тайсоном Фьюри.

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