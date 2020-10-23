Коронавирус: в Дании ужесточили карантин до 2 января
Об этом сообщает NRK.
"Если мы позволим вирусу развиваться очень быстро, мы рискуем потерять контроль. Поэтому сегодня мы хотим ввести новые ограничения", - заявила премьер-министр Дании Метте Фредерикс.
Предпосылкой для введения новых ограничений стал антирекорд по количеству новых случаев коронавируса. За прошедшие сутки в Дании подтвердили вирус у 859 человек.
С понедельника, 26 октября в стране будет запрещена работа баров и ресторанов, продажа алкоголя с 22:00. В последующие четыре недели разрешено собираться в группы не более десяти человек.
Также по возможности жители Дании должны работать из дома. С 29 октября в стране вводится обязательный масочный режим в помещениях.
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