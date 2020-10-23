Коронавирус: в Дании ужесточили карантин до 2 января

Об этом сообщает NRK.

"Если мы позволим вирусу развиваться очень быстро, мы рискуем потерять контроль. Поэтому сегодня мы хотим ввести новые ограничения", - заявила премьер-министр Дании Метте Фредерикс.

Предпосылкой для введения новых ограничений стал антирекорд по количеству новых случаев коронавируса. За прошедшие сутки в Дании подтвердили вирус у 859 человек.

С понедельника, 26 октября в стране будет запрещена работа баров и ресторанов, продажа алкоголя с 22:00. В последующие четыре недели разрешено собираться в группы не более десяти человек.

Также по возможности жители Дании должны работать из дома. С 29 октября в стране вводится обязательный масочный режим в помещениях.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb