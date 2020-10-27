Закупка некачественных бронежилетов для армии: ГБР завершило досудебное расследование

27 октября, 2020, 18:12

Правоохранители завершили досудебное расследование по делу закупки некачественных бронежилетов Министерством обороны Украины, ущерб государству по которому оценен в почти 42 млн грн

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Отмечается, что следователи ГБР завершили досудебное расследование по факту закупки Министерством обороны Украины некачественных бронежилетов для нужд армии. После ознакомления подозреваемых и их адвокатов с материалами уголовного производства, в суд будет направлен обвинительный акт.

"Досудебное расследование установило, что должностные лица Министерства обороны Украины закупили некачественные бронежилеты марки "Корсар МИД-1-4", которые не соответствуют техническим требованиям и простреливаются. При этом должностные лица МОУ и представители компании поставщика знали, что при намокании (дождевании) в бронежилетах меняется молекулярная структура "кевлара" и он теряет свои пуленепробиваемые свойства ", - говорится в сообщении.

Так, сумма убытков государственному бюджету Украины в результате закупки некачественных бронежилетов составляет почти 42 млн грн.

Как известно, в 2019 году была закуплена партия бронежилетов, которые не соответствовали техническим требованиям.

Впоследствии, Государственно бюро расследований обнародовало запись переговоров чиновников в Минобороны и технологов по поставкам некачественных бронежилетов.

Было проведено 43 обыска в ГУ ВСУ, на складах вещевого имущества и в кабинете заместителя министра. Было изъято 200 тонн имущества и средств защиты.

Так, в рамках экспертиз было установлено, что 70% бронежилетов простреливаются видами оружия, которые не должны этого делать. В ноябре 2019 года подозрения объявили генерал-майору, начальнику главного управления ВСУ, а также 4 высокопоставленным ГУ ВСУ. По мнению следствия, эти люди, по предварительному сговору, закупили для военных тысячи бракованных бронежилетов. Стоимость заключенного договора составила 176 млн грн.

Впоследствии, Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения для генерал-майора Дмитрия Марченко в этом деле.

20 октября 2020 года бывшему заместителю министра обороны Украины, которого подозревают в бездействии, которое привело к тяжким последствиям, объявили подозрение по делу о закупке бракованных бронежилетов .

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