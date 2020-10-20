Закупка некачественных бронежилетов на 42 млн грн: экс-замминистра обороны объявили о подозрении

20 октября, 2020, 18:32

Бывшему заместителю министра обороны Украины, которого подозревают в бездействии, повлекшем тяжкие последствия, объявили подозрение по делу о закупке бракованных бронежилетов

Об этом сообщает пресс-служба ОГПУ.

"Офисом генерального прокурора сообщено о подозрении бывшему заместителю Министра обороны Украины в бездеятельности военной власти, повлекшей тяжкие последствия, совершенной по предварительному сговору группой лиц, в условиях особого периода (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 426 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что работники Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины с апреля по июнь 2019 года осуществили закупку и прием индивидуального снаряжения. В частности, 11 тыс. бронежилетов, которые не способны защитить военнослужащих от поражения огнестрельным оружием.

"Бывший чиновник, зная указанные обстоятельства, не принял мер по неприятию такой продукции, в результате чего государству нанесено 42 млн грн убытков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас в уголовном производстве сообщено о подозрении восьми лицам, шесть из которых в момент совершения преступления находились на руководящих должностях в Министерстве обороны Украины.

Как известно, в 2019 году была закуплена партия бронежилетов, которые не соответствовали техническим требованиям.

Впоследствии, Государственно бюро расследований обнародовало запись переговоров чиновников Минобороны и технологов по поставкам некачественных бронежилетов.

Было проведено 43 обыска в ГУ ВСУ, на складах вещевого имущества и в кабинете заместителя министра. Было изъято 200 тонн имущества и средств защиты.

В рамках экспертиз было установлено, что 70% бронежилетов простреливаются видами оружия, которые не должны этого делать. В ноябре 2019 года подозрения объявили генерал-майору, начальнику главного управления ВСУ, а также 4 высокопоставленным чиновникам ГУ ВСУ. По мнению следствия, эти люди, по предварительному сговору, закупили для военных тысячи бракованных бронежилетов. Стоимость заключенного договора составила 176 млн грн.

Впоследствии, Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения для генерал-майора Дмитрия Марченко в этом деле.

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