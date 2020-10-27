За сутки в Украине 126 человек умерли от коронавируса

27 октября, 2020, 08:53

В Украине обнаружили 6 667 новых случаев заболевания коронавирусом

Об этом сообщает пресс-центр СНБО.

За прошедшие сутки в Украине выявили 6 667 новых случаев заболевания. Умерли 126 человек. Выздоровели - 2 799.

27 октября (по состоянию на 09:00) в Украине 355 601 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 6 590 летальных, 145 336 пациентов выздоровели. Всего проведено 3 087 288 тестирований методом ПЦР.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 9 506 случаев;

Волынская область - 12 635 случаев;

Днепропетровская область - 13 418 случаев;

Донецкая область - 8 819 случаев;

Житомирская область - 12 878 случаев;

Закарпатская область - 13 345 случаев;

Запорожская область - 8 463 случая;

Ивано-Франковская область - 18 915 случаев;

Кировоградская область - 2 157 случаев;

г. Киев - 34 887 случаев;

Киевская область - 15 156 случаев;

Львовская область - 28 086 случаев;

Луганская область - 3 321 случай;

Николаевская область - 7 194 случая;

Одесская область - 22 640 случаев;

Полтавская область - 8 350 случаев;

Ривненская область - 18 003 случая;

Сумская область - 10 810 случаев;

Тернопольская область - 19 522 случая;

Харьковская область - 33 806 случаев;

Херсонская область - 3 344 случая;

Хмельницкая область - 13 845 случаев;

Черновицкая область - 20 117 случаев;

Черкасская область - 8 301 случай;

Черниговская область - 8 083 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 27 октября по Центра поступило 7 226 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрированы 427 667 сообщений о подозрении на COVID-19.