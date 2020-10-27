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Espreso.tvОбществоЗа сутки в Украине 126 человек умерли от коронавируса

За сутки в Украине 126 человек умерли от коронавируса

В Украине обнаружили 6 667 новых случаев заболевания коронавирусом

Об этом сообщает пресс-центр СНБО.

За прошедшие сутки в Украине выявили 6 667 новых случаев заболевания. Умерли 126 человек. Выздоровели - 2 799.

27 октября (по состоянию на 09:00) в Украине 355 601 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 6 590 летальных, 145 336 пациентов выздоровели. Всего проведено 3 087 288 тестирований методом ПЦР.
 
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
 
Винницкая область - 9 506 случаев;
Волынская область - 12 635 случаев;
Днепропетровская область - 13 418 случаев;
Донецкая область - 8 819 случаев;
Житомирская область - 12 878 случаев;
Закарпатская область - 13 345 случаев;
Запорожская область - 8 463 случая;
Ивано-Франковская область - 18 915 случаев;
Кировоградская область - 2 157 случаев;
г. Киев - 34 887 случаев;
Киевская область - 15 156 случаев;
Львовская область - 28 086 случаев;
Луганская область - 3 321 случай;
Николаевская область - 7 194 случая;
Одесская область - 22 640 случаев;
Полтавская область - 8 350 случаев;
Ривненская область - 18 003 случая;
Сумская область - 10 810 случаев;
Тернопольская область - 19 522 случая;
Харьковская область - 33 806 случаев;
Херсонская область - 3 344 случая;
Хмельницкая область - 13 845 случаев;
Черновицкая область - 20 117 случаев;
Черкасская область - 8 301 случай;
Черниговская область - 8 083 случая.
 
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
 
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 27 октября по Центра поступило 7 226 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрированы 427 667 сообщений о подозрении на COVID-19.

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