За сутки в Украине 126 человек умерли от коронавируса
27 октября, 2020, 08:53
В Украине обнаружили 6 667 новых случаев заболевания коронавирусом
Об этом сообщает пресс-центр СНБО.
За прошедшие сутки в Украине выявили 6 667 новых случаев заболевания. Умерли 126 человек. Выздоровели - 2 799.
27 октября (по состоянию на 09:00) в Украине 355 601 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 6 590 летальных, 145 336 пациентов выздоровели. Всего проведено 3 087 288 тестирований методом ПЦР.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 9 506 случаев;
Волынская область - 12 635 случаев;
Днепропетровская область - 13 418 случаев;
Донецкая область - 8 819 случаев;
Житомирская область - 12 878 случаев;
Закарпатская область - 13 345 случаев;
Запорожская область - 8 463 случая;
Ивано-Франковская область - 18 915 случаев;
Кировоградская область - 2 157 случаев;
г. Киев - 34 887 случаев;
Киевская область - 15 156 случаев;
Львовская область - 28 086 случаев;
Луганская область - 3 321 случай;
Николаевская область - 7 194 случая;
Одесская область - 22 640 случаев;
Полтавская область - 8 350 случаев;
Ривненская область - 18 003 случая;
Сумская область - 10 810 случаев;
Тернопольская область - 19 522 случая;
Харьковская область - 33 806 случаев;
Херсонская область - 3 344 случая;
Хмельницкая область - 13 845 случаев;
Черновицкая область - 20 117 случаев;
Черкасская область - 8 301 случай;
Черниговская область - 8 083 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 27 октября по Центра поступило 7 226 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрированы 427 667 сообщений о подозрении на COVID-19.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
19 октября, 2020 Виталий Портников: Прошлое не станет будущим
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-
-
18 октября, 2020 Выборы мэра Днепра: победит ли Филатов Вилкула
Читайте также
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-