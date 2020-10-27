В оккупированном Крыму удерживают более сотни политзаключенных, - правозащитница

27 октября, 2020, 16:26

Правозащитница Луфтие Зудиева сообщила, что в оккупированном Крыму 107 человек находится в тюрьмах по обвинениям по политическим или религиозным мотивам

Об этом говорится в материале РБК-Украина .

По данным правозащитников, 107 человек лишены свободы в Крыму. Из них 77 - крымские татары.

"Если говорить о тяжелой статье - это 205.5 (терроризм), по ней арестованы 74 человека", - рассказала Зудиева.

У посольства РФ в Киеве 26 октября активисты общественной организации "КрымSOS" провели акцию в поддержку родных и близких жертв насильственных исчезновений в оккупированном Крыму.