В Киеве под посольством России провели акцию в поддержку родственников пропавших и похищенных в оккупированном Крыму

26 октября, 2020, 19:55

У посольства РФ в Киеве 26 октября активисты общественной организации "КримSOS" провели акцию в поддержку родных и близких жертв насильственных исчезновений в оккупированном Крыму

Об этом сообщает Крым.Реалии.

В Киеве под посольством России прошла акция под названием "Истории охваченного ужасом полуострова".

Активисты рассказывали о запугивании в оккупированном Крыму "для подавления там сопротивления в инакомыслия".

Участники акции напомнили, что за время аннексии на полуострове были похищены 44 человека, 15 из них до сих пор считаются пропавшими без вести.

"Шестеро похищенных в 2014-2016 годах были найдены мертвыми: Решат Аметов, Эдем Асанов, Билял Билялов, Мэмет Селимов, Осман Ибрагимов и Джохар Мелясанов. Этим трагическим случаям и была посвящена акция. Также во время акции активисты КримSOS напомнили о Эскендере Апселямове, который был похищен 3 октября 2014 года", - отметили организаторы.

В акции принял участие бывший политзаключенный Исмаил Рамазанов. В своей речи он призвал украинскую власть "начать заочный судебный процесс над виновными в насильственных исчезновениях в оккупированном Крыму".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb