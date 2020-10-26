В Киеве под посольством России провели акцию в поддержку родственников пропавших и похищенных в оккупированном Крыму
Об этом сообщает Крым.Реалии.
В Киеве под посольством России прошла акция под названием "Истории охваченного ужасом полуострова".
Активисты рассказывали о запугивании в оккупированном Крыму "для подавления там сопротивления в инакомыслия".
Участники акции напомнили, что за время аннексии на полуострове были похищены 44 человека, 15 из них до сих пор считаются пропавшими без вести.
"Шестеро похищенных в 2014-2016 годах были найдены мертвыми: Решат Аметов, Эдем Асанов, Билял Билялов, Мэмет Селимов, Осман Ибрагимов и Джохар Мелясанов. Этим трагическим случаям и была посвящена акция. Также во время акции активисты КримSOS напомнили о Эскендере Апселямове, который был похищен 3 октября 2014 года", - отметили организаторы.
В акции принял участие бывший политзаключенный Исмаил Рамазанов. В своей речи он призвал украинскую власть "начать заочный судебный процесс над виновными в насильственных исчезновениях в оккупированном Крыму".
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