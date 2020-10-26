 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Киеве под посольством России провели акцию в поддержку родственников пропавших и похищенных в оккупированном Крыму

В Киеве под посольством России провели акцию в поддержку родственников пропавших и похищенных в оккупированном Крыму


фото: ua.krymr.com
У посольства РФ в Киеве 26 октября активисты общественной организации "КримSOS" провели акцию в поддержку родных и близких жертв насильственных исчезновений в оккупированном Крыму

Об этом сообщает Крым.Реалии.

В Киеве под посольством России прошла акция под названием "Истории охваченного ужасом полуострова".

Активисты рассказывали о запугивании в оккупированном Крыму "для подавления там сопротивления в инакомыслия".

Участники акции напомнили, что за время аннексии на полуострове были похищены 44 человека, 15 из них до сих пор считаются пропавшими без вести.

"Шестеро похищенных в 2014-2016 годах были найдены мертвыми: Решат Аметов, Эдем Асанов, Билял Билялов, Мэмет Селимов, Осман Ибрагимов и Джохар Мелясанов. Этим трагическим случаям и была посвящена акция. Также во время акции активисты КримSOS напомнили о Эскендере Апселямове, который был похищен 3 октября 2014 года", - отметили организаторы.

В акции принял участие бывший политзаключенный Исмаил Рамазанов. В своей речи он призвал украинскую власть "начать заочный судебный процесс над виновными в насильственных исчезновениях в оккупированном Крыму".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 октября, 2020 понедельник

больше новостей

26 октября, 2020 понедельник

25 октября, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать