В Одессе на территории избирательной комиссии нашли дымовую гранату
27 октября, 2020, 13:31
В Одессе, в туалете помещения Малиновской райгосадминистрации, где сейчас расположена территориальная избирательная комиссия, нашли ручную дымовую гранату
Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.
В Одессе в помещении ТИК нашли дымовую гранату. Правоохранители получили сообщение о подозрительном предмете в туалете государственного учреждения на улице Генерала Петрова.
По указанному адресу выехали следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники и кинологи.
После проведенной проверки выяснилось, что подозрительным предметом оказалась ручная дымовая граната, которая к категории боеприпасов не относится.
Сейчас ТИК работает в обычном режиме.
- Напомним, в Бородянском районе Киевской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием легкового авто и грузовика. В легковом автомобиле находились члены территориальной избирательной комиссии .
- В свою очередь на Черниговщине члены Талалаевской территориальной избирательной комиссии преждевременно покинули рабочие места и оставили документацию без присмотра.
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