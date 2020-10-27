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Espreso.tvОбществоВ Одессе на территории избирательной комиссии нашли дымовую гранату

В Одессе на территории избирательной комиссии нашли дымовую гранату


фото: od.npu.gov.ua
В Одессе, в туалете помещения Малиновской райгосадминистрации, где сейчас расположена территориальная избирательная комиссия, нашли ручную дымовую гранату

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

В Одессе в помещении ТИК нашли дымовую гранату. Правоохранители получили сообщение о подозрительном предмете в туалете государственного учреждения на улице Генерала Петрова.

По указанному адресу выехали следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники и кинологи.

После проведенной проверки выяснилось, что подозрительным предметом оказалась ручная дымовая граната, которая к категории боеприпасов не относится.

Сейчас ТИК работает в обычном режиме.

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