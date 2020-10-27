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Espreso.tvОбщество"Оставили документацию без присмотра»: на Черниговщине члены ТИК преждевременно покинули рабочие места

"Оставили документацию без присмотра»: на Черниговщине члены ТИК преждевременно покинули рабочие места

На Черниговщине члены Талалаевской территориальной избирательной комиссии преждевременно покинули рабочие места и оставили документацию без присмотра

Об этом сообщает сектор коммуникации Главного управления Национальной полиции в Черниговской области.

"Вчера, 26 октября, около 21:00 правоохранители установили местонахождение всех членов комиссии и доставили их в помещение ТИК. Последние объяснили, что около 19:00 покинули место работы, потому что им будто бы позволил это сделать куратор из Прилук (кто именно, им неизвестно). Возобновить работу члены ТИК планировали на следующий день в 11:00 ", - говорится в сообщении.

О нарушении законодательства отделению полиции сообщил правоохранитель, который нес там службу. На месте происшествия правоохранители на видеокамеру зафиксировали пустой кабинет и оставленную без присмотра комиссией документацию. Полицейские опечатали помещение ТИК и обеспечили его охрану.

В полиции напомнили, что согласно статье 254 Избирательного кодекса Украины с момента окончания голосования территориальная избирательная комиссия начинает заседание, которое непрерывно продолжается до подведения итогов голосования и установления результатов соответствующих местных выборов в избирательном округе.

Около 23:00 работа Талалаевской ТИК восстановилась.

Следователи открыли производство по ч. 5 ст. 157 (уклонение члена избирательной комиссии от выполнения своих обязанностей без уважительных причин) Уголовного кодекса Украины.

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