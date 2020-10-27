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Espreso.tvМирУченые обнаружили, что антитела к СOVID-19 могут жить в организме человека лишь несколько месяцев

Ученые обнаружили, что антитела к СOVID-19 могут жить в организме человека лишь несколько месяцев

Ученые Имперского колледжа Лондона обнаружили, что антитела к коронавирусу могут жить в организме человека только несколько месяцев

Об этом сообщает BBC NEWS Украина.

Отмечается, что команда Имперского колледжа Лондона обнаружила, что количество людей с положительным результатом теста на антитела снизилось на 26% с июня по сентябрь.

Так, ученые утверждают, что иммунитет угасает, поэтому есть риск заразиться вирусом несколько раз.

В Англии более 350 тыс. человек протестовали на антитела в рамках исследования REACT-2.

"В первом раунде тестирования, в конце июня - начале июля, антитела к СOVID-19 обнаружили примерно в 60 из 1000 человек. Но во время последней серии тестов, проведенной в сентябре, обладали лишь 44 из 1000", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это свидетельствует о том, что количество людей с антителами упало более чем на четверть в период между летом и осенью.

"Иммунитет ослабевает довольно быстро, прошло всего три месяца, и мы уже видим снижение уровня антител на 26%", - сообщила исследовательница, профессор Хелен Уорд.

Также ученые заявили, что уровень иммунной защиты быстрее снижается у людей старше 65 лет. При этом довольно многие медики имеют нормальный уровень антител, что, по мнению исследователей, может быть связано с регулярным контактом с вирусом.

Исследователи предупредили, что по антителам, как правило, можно прогнозировать состояние больного.

"Мы можем видеть антитела, можем видеть, что они уменьшаются, и мы знаем, что антитела сами по себе являются защитным механизмом", - отметила профессор Венди Барклай.

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