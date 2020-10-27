Словения поддерживает создание платформы по деоккупации Крыма, - МИД Украины
Об этом сообщает пресс-служба МИД .
"Словения поддерживает инициативу создания Крымской платформы", - рассказали в МИД по итогам встречи.
Джапарова отдельно выразила благодарность за последовательную поддержку Словенией суверенитета и территориальной целостности Украины.
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Она подробно проинформировала посла о многочисленных нарушениях Россией прав человека на временно оккупированной территории Крыма, а также акцентировала внимание на милитаризации Азово-Черноморского региона и преобразовании оккупированного Крыма на российскую военную базу.
В то же время первая заместитель министра заявила о фактическом блокировании деятельности украинской церкви в Крыму.
В свою очередь посол Менцин подчеркнул, что Украина может уверенно рассчитывать на поддержку во время председательства Словении в ЕС во втором полугодии 2021 года.
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