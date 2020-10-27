"Угрозы" Зеленскому: защита Зверобой и Федыны заявил об отводе судьи

27 октября, 2020, 13:56

При рассмотрении дела об "угрозах" президенту Украины Владимиру Зеленскому, защита нардепа от "ЕС" Софии Федыны и волонтера Маруси Зверобой заявил об отводе председательствующей судье Ирине Волоско

Об этом сообщил нардеп от "ЕС" Олег Синютка в Telegram.

"Преследование продолжается! Похоже, для президента враг - не Россия, а патриоты! Сегодня в Галицком суде Львова состоялось первое заседание по делу по иску верховного главнокомандующего против наших Софии Федыны и Маруси Зверобой", - отметил политик.

По его словам, людей внутрь зал суда не пустили и никакой трансляции не провели.

"Более того, президенту даже не сообщили, где и когда будет проходить судебное заседание. Поэтому в связи с недостатками автоматического распределения судей и недопущением средств массовой информации был заявлен отвод председательствующей судье Ирине Волоско", - подчеркнул Синютка.

Рассмотрение отвода будет осуществлено судьей Юркив 10 ноября.

В октябре 2019 года украинский доброволец Маруся Зверобой вместе с нардепом от "Европейской солидарности" Софией Федыной в видеообращении обсудили грубое общение президента Владимира Зеленского с добровольцем в Золотом, предположив, что в одной из таких поездок Зеленский может попасть под обстрел или стать жертвой покушения.

Напомним, ранее рассмотрение дела проходило в Печерском суде Киева. В феврале 2020 года ГБР вручило подозрения Федыне и Зверобой, также им избраны меры пресечения в виде личных обязательств.

Так, Галицкий районный суд Львова 27 октября рассмотрел дело об "угрозах" президенту Украины Владимиру Зеленскому со стороны нардепа от "ЕС" Софии Федыны и волонтера Маруси Зверобой.

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