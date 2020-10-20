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Espreso.tvОбщество"Угрозы" Зеленскому: львовский суд 27 октября рассмотрит дело Федыны и Зверобой

"Угрозы" Зеленскому: львовский суд 27 октября рассмотрит дело Федыны и Зверобой


фото: rfe
Галицкий районный суд города Львов 27 октября рассмотрит дело об "угрозах" президенту Украины Владимиру Зеленскому со стороны нардепки от "ЕС" София Федины и волонтеры Маруси Зверобой

Об этом свидетельствуют соответствующие данные на сайте суда .

Рассмотрение дела назначено на 10:30. Ее должен рассматривать судья Ирина Волоско.

  • В октябре 2019 украинский доброволец Маруся Зверобой вместе с нардепом от "Европейской солидарности" Софией Фединой в видеообращении обсудили грубое общение президента Владимира Зеленского с добровольцем в Золотом, предположив, что в одной из таких поездок Зеленский может попасть под обстрел или стать жертвой покушения.
  • Напомним , ранее рассмотрение дела происходило в Печерском суде Киева. В феврале 2020 года ГБР вручило подозрения Федине и Зверобой, также им избраны меры пресечения в виде личных обязательств.

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