"Повесить в центре Минска": Жириновский призвал Лукашенко казнить Тихановскую

27 октября, 2020, 21:22

Российский политик Владимир Жириновский призвал Александра Лукашенко казнить лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую

Об этом он заявил в эфире одно из российских телеканалов.

"Если действительно "власть" еще в Беларуси, она есть. Надо спецназ направить, она (Тихановская - ред.) же сидит в Вильнюсе. Ее похитить из отеля, привезти в Минск и суд. И повесить в центре Минска, чтобы все видели ", - сказал Жириновский.

Напомним, 13 октября Светлана Тихановская выдвинула Александру Лукашенко ультиматум: он должен до 25 октября остановить насилие против протестующих, освободить политзаключенных и объявить об отставке. Срок ультиматума истек в полночь 26 октября.

Так, 26 октября Тихановская заявила, что срок ультиматума самопровозглашенному президенту Александру Лукашенко иссяк, и объявила о начале Народного забастовки .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb