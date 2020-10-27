"Повесить в центре Минска": Жириновский призвал Лукашенко казнить Тихановскую
Об этом он заявил в эфире одно из российских телеканалов.
"Если действительно "власть" еще в Беларуси, она есть. Надо спецназ направить, она (Тихановская - ред.) же сидит в Вильнюсе. Ее похитить из отеля, привезти в Минск и суд. И повесить в центре Минска, чтобы все видели ", - сказал Жириновский.
Напомним, 13 октября Светлана Тихановская выдвинула Александру Лукашенко ультиматум: он должен до 25 октября остановить насилие против протестующих, освободить политзаключенных и объявить об отставке. Срок ультиматума истек в полночь 26 октября.
Так, 26 октября Тихановская заявила, что срок ультиматума самопровозглашенному президенту Александру Лукашенко иссяк, и объявила о начале Народного забастовки .
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