"Никто не будет работать на режим": Тихановська объявила о начале "Народной забастовки" в Беларуси
Об этом сообщает пресс-служба Тихановськой.
"Срок исполнения требований Народного ультиматума вышел. Сегодня начинается Народная забастовка - следующий шаг белорусов к свободе, прекращение насилия и новых выборов", - заявила оппозиционерка.
Она подчеркнула, что главная работа 26 октября - показать, что "никто не будет работать на режим". По словам Тихановськой, работники государственных заводов и предприятий, транспортники, шахтеры, преподаватели и студенты с самого утра начали бастовать.
Она надеется, что частный бизнес, религиозные общины, культурные и спортивные деятели, айтишники тоже поддержат бастующих и остановят свою работу в день. Как утверждает оппозиционер, забастовка госпредприятий - "это рычаг экономического давления", а забастовка частных компаний - "проявление солидарности каждого с каждым".
Тихановська призвала присоединиться к Народной забастовке работников ряда белорусских заводов, в том числе Беларуськалий, ведь "они сегодня рискуют личной свободой, чтобы мы добились свободы для нашей страны".
Напомним, 13 октября Светлана Тихановська выдвинула Александру Лукашенко ультиматум: он должен до 25 октября остановить насилие против протестующих, освободить политзаключенных и объявить об отставке. Срок ультиматума истек в полночь 26 октября.
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