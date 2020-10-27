"Красная" зона: В Николаеве протестуют из-за усиления ограничений
Об этом сообщает Укринформ .
В митинге приняли участие более 500 человек.
"Мы не против карантина, мы не против власти. Мы против двойных стандартов, кому-то можно работать в красной зоне, а кому-то - нет. Мы за то, чтобы мы работали так же, как все люди. Мы имеем на это право. У всех есть семьи, дети, как нам жить? " - сказал один из участников акции.
К митингующим вышел городской глава Александр Сенкевич. Он проинформировал, что в настоящее время городские власти обратились к центральной с просьбой не запрещать работать некому.
Читайте также: "Красная" зона карантина: в Черновицкой области ограничили работу кафе и ресторанов
"Я за то, чтобы работали детсады, учреждения культуры, кафе и рестораны. Но только при условии строгого соблюдения карантинных требований. Однако решить эту проблему местная власть не может сама. Поэтому мы обратились в Кабмин", - сказал Сенкевич.
По его словам, он будет просить, разрешить работу:
- детских садов и детских развивающих центров, потому что родители не могут оставлять малышей дома без присмотра.
- сферы общественного питания, которая готова к определенному ограничению графику
- учреждений культуры с соблюдением ограничений по количеству посетителей и санитарных норм.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
19 октября, 2020 Виталий Портников: Прошлое не станет будущим
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-
-
18 октября, 2020 Выборы мэра Днепра: победит ли Филатов Вилкула
Читайте также
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-