"Красная" зона: В Николаеве протестуют из-за усиления ограничений

27 октября, 2020, 17:09

В Николаеве работники культуры, сферы питания и торговли вышли на протест из-за запрета им работать из-за отнесения города к "красной" зоне карантина

Об этом сообщает Укринформ .

В митинге приняли участие более 500 человек.

"Мы не против карантина, мы не против власти. Мы против двойных стандартов, кому-то можно работать в красной зоне, а кому-то - нет. Мы за то, чтобы мы работали так же, как все люди. Мы имеем на это право. У всех есть семьи, дети, как нам жить? " - сказал один из участников акции.

К митингующим вышел городской глава Александр Сенкевич. Он проинформировал, что в настоящее время городские власти обратились к центральной с просьбой не запрещать работать некому.

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"Я за то, чтобы работали детсады, учреждения культуры, кафе и рестораны. Но только при условии строгого соблюдения карантинных требований. Однако решить эту проблему местная власть не может сама. Поэтому мы обратились в Кабмин", - сказал Сенкевич.

По его словам, он будет просить, разрешить работу:

детских садов и детских развивающих центров, потому что родители не могут оставлять малышей дома без присмотра.

сферы общественного питания, которая готова к определенному ограничению графику

учреждений культуры с соблюдением ограничений по количеству посетителей и санитарных норм.