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Espreso.tvОбщество"Красная" зона карантина: в Черновицкой области ограничили работу кафе и ресторанов

"Красная" зона карантина: в Черновицкой области ограничили работу кафе и ресторанов


фото: reuters
В Кицманском, Хотинском, Кельменецком районах, а также в городах Черновцы и Новоднестровск Черновицкой области с "красным" уровнем эпидемиологической опасности ограничили работу заведений общественного питания

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации.

"В Кицманском, Хотинском, Кельменецком районах, а также в городах Черновцы и Новоднестровск, которые сейчас находятся в "красной зоне" карантина, ограничат работу заведений общественного питания. Соответствующее решение во время своего заседания приняла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций ", - говорится в сообщении.

Так, кафе и столовые будут работать с 8:00 до 18:00. При этом в заведении смогут находиться по одному посетителю на 10 квадратных метров и не более 20 человек одновременно.

В Кицманском, Хотинском, Кельменецком районах, а также в городах Черновцы и Новоднестровск, которые сейчас находятся ...

Опубликовано Черновицкая областная государственная администрация Вторник, 27 октября 2020 г.

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