"Европейская Солидарность" побеждает на выборах в советы всех уровней на Львовщине, разрыв между Синюткой и Садовым - минимальный

27 октября, 2020, 15:37

Об этом свидетельствуют данные параллельного подсчета голосов избирателей, который провели в штабе "Европейской Солидарности"

Об этом сообщил народный депутат от "ЕС", кандидат на городского главу Львова Олег Синютка во время брифинга в пресс-клубе "Львов" во вторник, 27 октября.

Согласно данным параллельного подсчета по выборам главы Львовской ОТО, по состоянию на 27 октября, обработано 99,4% протоколов УИК. Согласно им Олег Синютка выходит во второй тур с вместе с действующим мэром Андреем Садовым. Разрыв между кандидатами - минимальный.

По результатам голосования во Львовский городской совет, после обработки 100% протоколов УИК во Львовский городской совет проходят 5 партий:

"Европейская Солидарность" - 30,95% "Самопомощь" - 19,57% "Голос" - 8,91% "Варта" - 7% ВО "Свобода" - 6,78%

Олег Синютка назвал результат выборов однозначным, поскольку именно "Европейской Солидарности" избиратели доверили власть во Львове и всей Львовской области. Он подчеркнул, что в подавляющем большинстве жители Львова проголосовали за изменения в городе.

"В новоизбранном городском совете "ЕС" уже имеет наибольшую фракцию, то после завершения подсчета голосов и формального выбора новых депутатов мы начнем беседы с другими фракциями об объединении всех политических сил в городском совете. И так же мы объединим депутатов в областной и районной советы", - сказал Синютка и поблагодарил избирателей за поддержку.

Он отметил, что перед голосованием во втором туре на выборах городского головы должны состояться дебаты между ним и Андреем Садовым и выразил надежду, что действующий мэр не будет избегать дебатов, как раньше, а придет на профессиональную дискуссию.

Дебаты же, по мнению Олега Синютки, должны быть содержательными, о проблемах города: коррупции при ремонте дорог, решение проблемы транспортного коллапса, об отсутствии новых садов, угрозу от союза действующей городской власти с зеленой властью.

Также Синютка сообщил, что 36 из 73-х голов объединенных территориальных общин Львовщины, которые победили на выборах, - это кандидаты от "Европейской Солидарности"

"От Бибрки и до Щирца. Это половина голов всех объединенных территориальных общин на Львовщине. Это очень хороший результат, спасибо!", подытожил Синютка.

Он заверил, что "Европейская Солидарность" и в дальнейшем будет делать все, чтобы оправдать доверие людей.