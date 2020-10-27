Отмена криминала за сокрытие состояния: у Зеленского анонсировали "инициативу, чтобы восстановить эффективную работу системы"

27 октября, 2020, 22:28

Об этом говорится в заявлении Офиса президента .

"Украинское государство создало систему электронного декларирования и контроля состояния должностных лиц и депутатов. Элементами этой системы являются не только обязанность определенных законом лиц декларировать имущество и доходы, но и ответственность за недостоверное декларирование, а также контрольные полномочия Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции", - говорится в сообщении.

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Там отметили, что до сих пор эта система работала эффективно, позволив привлечь к ответственности нарушителей антикоррупционного законодательства.

"Несмотря на противодействие, соответствующие инструменты в законодательстве Украины будут сохранены или, в крайнем случае, восстановлены. Никакого отступления в антикоррупционной работе не допускаем даже гипотетически", - заявили в ОПУ.

У Зеленского ожидают публикации полного текста решения Конституционного суда по этому делу.

"Осознаем, что решение Конституционного Суда окончательные и не подлежат обжалованию. Президент обязательно использует свое право на законодательную инициативу, чтобы восстановить постоянную и максимально эффективную работу системы электронного декларирования и неотвратимость ответственности за умышленное нарушение этих правил", - говорится в заявлении.

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В Офисе уверяют, что чиновники и депутаты продолжат декларировать свое имущество и доходы, а антикоррупционные органы будут иметь необходимые полномочия для их проверки и привлечения нарушителей к ответственности.