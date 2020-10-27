У Зеленского назвали угрозой безвиза и евроинтеграции решения КСУ по антикоррупционной инфраструктуре

27 октября, 2020, 20:41

Решения Конституционного суда по антикоррупционной инфраструктуре могут негативно повлиять на европейскую интеграцию Украины

Об этом РБК-Украина сказал представитель президента в КСУ Федор Вениславский.

"Если действия КСУ будут продолжаться в том же русле, то нельзя исключать негативных последствий", - ответил он на вопрос о возможной угрозе от решений суда для евроинтеграции Украины и для безвизового режима.

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Вениславский подчеркнул, что по его информации сегодня КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование, но не за незаконное обогащение. Также отменено право НАПК вести мониторинг расходов и доходов судей.

28 августа Конституционный Суд признал неконституционным указ о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины.

16 сентября Конституционный суд признал неконституционными ряд положений закона о Национальном антикоррупционном бюро.