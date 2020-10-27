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Espreso.tvОбществоМестные выборы: голоса посчитали более 91% участковых избиркомов - ЦИК

Местные выборы: голоса посчитали более 91% участковых избиркомов - ЦИК


фото: espreso.tv
Более 91% УИК завершили подсчет голосов на местных выборах, составили протоколы и передали избирательную документацию в ТИК

Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

"По информации, поступившей в Секретариат Центральной избирательной комиссии, по состоянию на 12:00 27 октября 2020 года, почти 26,7 тысячи участковых избирательных комиссий, что составляет более 91% от общего количества образованных УИК, завершили подсчет голосов избирателей, составили об этом протоколы и передали всю избирательную документацию в соответствующие территориальные избирательные комиссии", - отметили в ЦИК.

Так, процесс подсчета голосов полностью завершен в Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Сумской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

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