Местные выборы: голоса посчитали более 91% участковых избиркомов - ЦИК
Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.
"По информации, поступившей в Секретариат Центральной избирательной комиссии, по состоянию на 12:00 27 октября 2020 года, почти 26,7 тысячи участковых избирательных комиссий, что составляет более 91% от общего количества образованных УИК, завершили подсчет голосов избирателей, составили об этом протоколы и передали всю избирательную документацию в соответствующие территориальные избирательные комиссии", - отметили в ЦИК.
Так, процесс подсчета голосов полностью завершен в Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Сумской, Хмельницкой и Черновицкой областях.
- Напомним, заместитель главы Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик заявил, что окончательные результаты местных выборов появятся максимум в пятидневный срок.
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