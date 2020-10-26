 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоОкончательные итоги выборов будут в пятидневный срок, - ЦИК

Окончательные итоги выборов будут в пятидневный срок, - ЦИК


фото: Радіо Свобода
Окончательные результаты местных выборов появятся максимум в пятидневный срок

Об этом в эфире одного телеканалов заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик, сообщает Liga.net .

Чиновник надеется, что "в течение трех-пяти дней" в большинстве территориальных общин будут установлены итоги голосования.

Дубовик, однако, предостерег, что где-то может быть и "судебное испытание" результатов выборов, а в некоторых территориальных общинах состоится повторное голосование.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 октября, 2020 понедельник

25 октября, 2020 воскресенье

больше новостей

26 октября, 2020 понедельник

25 октября, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать