Окончательные итоги выборов будут в пятидневный срок, - ЦИК

26 октября, 2020, 07:55

Окончательные результаты местных выборов появятся максимум в пятидневный срок

Об этом в эфире одного телеканалов заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик, сообщает Liga.net .

Чиновник надеется, что "в течение трех-пяти дней" в большинстве территориальных общин будут установлены итоги голосования.

Дубовик, однако, предостерег, что где-то может быть и "судебное испытание" результатов выборов, а в некоторых территориальных общинах состоится повторное голосование.

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