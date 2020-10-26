Окончательные итоги выборов будут в пятидневный срок, - ЦИК
26 октября, 2020, 07:55
Окончательные результаты местных выборов появятся максимум в пятидневный срок
Об этом в эфире одного телеканалов заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик, сообщает Liga.net .
Чиновник надеется, что "в течение трех-пяти дней" в большинстве территориальных общин будут установлены итоги голосования.
Дубовик, однако, предостерег, что где-то может быть и "судебное испытание" результатов выборов, а в некоторых территориальных общинах состоится повторное голосование.
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- Отметим, что по данным Центральной избирательной комиссии явка на местных выборах составила 37% .
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