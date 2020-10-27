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Espreso.tvСпортХабиб включил Усика в топ-4 лучших боксеров мира и объяснил, почему ждет его боя с Фьюри

Хабиб включил Усика в топ-4 лучших боксеров мира и объяснил, почему ждет его боя с Фьюри


фото: Reuters
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов включил украинца Александра Усика в четверку лучших боксеров мира и заявил, что ждет его боев с британцами Дереком Чисорой и Тайсоном Фьюри

Об этом сообщает Sky Sports.

По мнению чемпиона UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) в легком весе (до 70 кг) Хабиба Нурмагомедова, украинцы Александр Усик и Василий Ломаченко входят в четверку сильнейших боксеров мира.

"Прямо сейчас я вижу трех лучших боксеров в мире: Усик, Ломаченко и Альварес. Ох, простите, четырех - еще Тайсон Фьюри. Среди них очень сложно выбрать, кто лучше. Очень хочу видеть бой Усик - Фьюри. Это будет очень хороший поединок. Усик очень техничный, необычный супертяж. И Фьюри такой же. Посмотрим на Чисору на ринге против Усика. Возможно, это его шанс ", - сказал Нурмагомедов.

Хабиб Нуурмагомедов 24 октября победил американца Джастина Гетжи и после боя объявил о завершении карьеры.

Бой Усик - Чисора состоится 31 октября в Лондоне и станет для украинского боксера вторым в супертяжелом весе.

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