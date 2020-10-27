Хабиб включил Усика в топ-4 лучших боксеров мира и объяснил, почему ждет его боя с Фьюри
Об этом сообщает Sky Sports.
По мнению чемпиона UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) в легком весе (до 70 кг) Хабиба Нурмагомедова, украинцы Александр Усик и Василий Ломаченко входят в четверку сильнейших боксеров мира.
"Прямо сейчас я вижу трех лучших боксеров в мире: Усик, Ломаченко и Альварес. Ох, простите, четырех - еще Тайсон Фьюри. Среди них очень сложно выбрать, кто лучше. Очень хочу видеть бой Усик - Фьюри. Это будет очень хороший поединок. Усик очень техничный, необычный супертяж. И Фьюри такой же. Посмотрим на Чисору на ринге против Усика. Возможно, это его шанс ", - сказал Нурмагомедов.
Хабиб Нуурмагомедов 24 октября победил американца Джастина Гетжи и после боя объявил о завершении карьеры.
Бой Усик - Чисора состоится 31 октября в Лондоне и станет для украинского боксера вторым в супертяжелом весе.
- 27 октября Дерек Чисора, который встречался с Виталием Кличко, заявил, что Александр Усик является сильнейшим соперником с которым он дрался.
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