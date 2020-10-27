Чисора назвал Усика лучшим боксером, чем Кличко

27 октября, 2020, 09:49

Британец Дерек Чиосра, который встречался с Виталием Кличко, заявил, что другой украинец - Александр Усик - является самым сильным соперником с которым он дрался

Об этом сообщает ESPN.

По словам британца, Усик является лучшим среди всех боксеров, с которыми он встречался.

"Я думаю, что Усик - лучший, номер один среди всех бойцов, с которыми я боксировал. Он активно двигается, проворный и хорошо выбирает удары. Усик отлично передвигается по рингу. Я пытаюсь найти подходящих спарринг-партнеров для подготовки к нему, и это нелегко. Будет сложно остановить его движения и подобраться к нему. Но это то, что я должен сделать", - сказал Чисора.

Бой Усик - Чисора состоится 31 октября в Лондоне и станет для украинского боксера вторым в супертяжелом весе.

36-летний Дерек Чисора провел среди профессионалов 40 боев, одержал 31 победу и потерпел 9 поражений. В частности, в 2012 году Чисору по очкам победил украинец Виталий Кличко. Тогда британец запомнился скандальным поведением. Во время дуэли взглядов он дал Виталию Кличко пощечину, а перед боем плюнул в лицо Владимиру Кличко.

Напомним, 24 октября Александр Усик полетел в Лондон на поединок против Дерека Чисоры.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb