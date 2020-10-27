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Espreso.tvОбществоГунько опережает Ляшко на довыборах в Раду по 208 округу: ЦИК обработала около 96% протоколов

Гунько опережает Ляшко на довыборах в Раду по 208 округу: ЦИК обработала около 96% протоколов

ЦИК обработала 95,97% протоколов по №208 избирательному округу на Черниговщине. Больше всего голосов получает кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа" Анатолий Гунько

Об этом свидетельствуют данные на сайте ЦИК.

Кандидат в народепы от партии "Слуга народа" Анатолий Григорьевич Гунько опережает радикала Олега Ляшко на довыборах в Верховную Раду.

Так, за представителя от "Слуги народа" Гунько голоса отдали 20 077 избирателей (33,91%). В свою очередь лидер Радикальной партии Олег Ляшко получает поддержку 18 918 избирателей (31,95%).

Самовыдвиженка Людмила Давыденко в настоящее время имеет 26,74% голосов.

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