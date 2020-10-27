Гунько опережает Ляшко на довыборах в Раду по 208 округу: ЦИК обработала около 96% протоколов
27 октября, 2020, 21:03
ЦИК обработала 95,97% протоколов по №208 избирательному округу на Черниговщине. Больше всего голосов получает кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа" Анатолий Гунько
Об этом свидетельствуют данные на сайте ЦИК.
Кандидат в народепы от партии "Слуга народа" Анатолий Григорьевич Гунько опережает радикала Олега Ляшко на довыборах в Верховную Раду.
Так, за представителя от "Слуги народа" Гунько голоса отдали 20 077 избирателей (33,91%). В свою очередь лидер Радикальной партии Олег Ляшко получает поддержку 18 918 избирателей (31,95%).
Самовыдвиженка Людмила Давыденко в настоящее время имеет 26,74% голосов.
- Ранее кандидат в народные депутаты от "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что не признает результаты парламентских выборов в 208-м округе.
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