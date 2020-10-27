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Espreso.tvОбществоФейковый участок на Сумщине: "проголосовали" около 400 человек

Фейковый участок на Сумщине: "проголосовали" около 400 человек


фото: gp.gov.ua
На фейковом избирательном участке в селе Сосновка, на Сумщине ,"проголосовали" 379 человек

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Пока работу самопровозглашенной комиссии не прекратили сотрудники полиции, в голосовании приняли участие около 379 человек", - говорится в сообщении.

В Офисе генпроркурора заметили, что в незаконных бюллетенях, которыми предлагали избрать голову сельского совета Сосновки и депутата Сосновского сельского совета, было указано только по одной кандидатуре.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Устанавливаются другие лица, причастные к созданию и работе фейкового участка.

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