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Espreso.tvОбществоНа Полтавщине открыли производство из-за создания фейковых "участков"

На Полтавщине открыли производство из-за создания фейковых "участков"


фото: zik
В селе Сосновка Полтавской области создали фейковый избирательный "участок"

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает Еспресо.TV .

"В поселке Сосновка Конотопского района Сумской области, в результате политической борьбы между двумя группами лиц, одна группа лиц решила присвоить себе право проводить местные выборы и создала так называемую фейковую, самозванную избирательную комиссию, на которой предлагала голосовать гражданам на выборах в ОТГ", - сказал Геращенко.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Впоследствии нарушителям будет выдвинуто подозрение.

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