На Полтавщине открыли производство из-за создания фейковых "участков"
26 октября, 2020, 16:19
В селе Сосновка Полтавской области создали фейковый избирательный "участок"
Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает Еспресо.TV .
"В поселке Сосновка Конотопского района Сумской области, в результате политической борьбы между двумя группами лиц, одна группа лиц решила присвоить себе право проводить местные выборы и создала так называемую фейковую, самозванную избирательную комиссию, на которой предлагала голосовать гражданам на выборах в ОТГ", - сказал Геращенко.
Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Впоследствии нарушителям будет выдвинуто подозрение.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
19 октября, 2020 Виталий Портников: Прошлое не станет будущим
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-
-
18 октября, 2020 Выборы мэра Днепра: победит ли Филатов Вилкула
Читайте также
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-