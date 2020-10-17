Ибрагимович сделал дубль в дерби с "Интером" и вывел "Милан" в лидеры Серии А

17 октября, 2020, 20:57

В 4-м туре чемпионата Италии "Милан" победил "Интер" в миланском дерби благодаря дублю шведского форварда Златана Ибрагимовича

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Милан" вышел вперед на 12-й минуте, когда Ибрагимович не реализовал пенальти, однако удачно сыграл на добивании. Через 4 минуты 39-летний шведский форвард забил во второй раз.

"Интер" сократил отставание в счете на 28-й минуте усилиями Ромелу Лукаку.

"Милан" победил "Интер" 2:1, набрал 12 очков и вышел на первое место в чемпионате Италии. "Интер" с 7 пунктами и идет шестым.

Чемпионат Италии

4-й тур

17 октября

"Интер" - "Милан" 1:2

Голы: Лукаку, 28 - Ибрагимович, 12, 16

На 12-й минуте Ибрагимович не реализовал пенальти

9 октября стало известно, что Златан Ибрагимович оправился после коронавируса.

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