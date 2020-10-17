 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортИбрагимович сделал дубль в дерби с "Интером" и вывел "Милан" в лидеры Серии А

Ибрагимович сделал дубль в дерби с "Интером" и вывел "Милан" в лидеры Серии А


фото: Reuters
В 4-м туре чемпионата Италии "Милан" победил "Интер" в миланском дерби благодаря дублю шведского форварда Златана Ибрагимовича

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Милан" вышел вперед на 12-й минуте, когда Ибрагимович не реализовал пенальти, однако удачно сыграл на добивании. Через 4 минуты 39-летний шведский форвард забил во второй раз.

"Интер" сократил отставание в счете на 28-й минуте усилиями Ромелу Лукаку.

"Милан" победил "Интер" 2:1, набрал 12 очков и вышел на первое место в чемпионате Италии. "Интер" с 7 пунктами и идет шестым.

Чемпионат Италии

4-й тур

17 октября

"Интер" - "Милан" 1:2

Голы: Лукаку, 28 - Ибрагимович, 12, 16

На 12-й минуте Ибрагимович не реализовал пенальти

Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 октября, 2020 суббота

больше новостей

17 октября, 2020 суббота

16 октября, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать