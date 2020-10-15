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Espreso.tvОбществоВенедиктова отказала НАБУ в возобновлении дела "Роттердам+" из-за отсутствия материалов дела, - ЦПК

Венедиктова отказала НАБУ в возобновлении дела "Роттердам+" из-за отсутствия материалов дела, - ЦПК


фото: suspilne
15 октября во время слушания в Высшем антикоррупционном суде стало известно, что формальным основанием для отказа в возобновлении дела "Роттердам+" со стороны генпрокурора было отсутствие материалов производства

Об этом Центр противодействия коррупции сообщил в Telegram.

"В Высшем антикоррупционном суде состоялось очередное заседание по восстановлению дела" Роттердам+" по жалобе Центра Противодействия Коррупции. В частности, выяснилось, почему генпрокурор Венедиктова отказала детективам НАБУ в удовлетворении жалобы на постановление о прекращении дела. Основание для отказа формальное: отсутствие материалов уголовного производства", - говорится в сообщении.

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Сегодня исследовали тома № 6-7-8 (всего их 17) и привлекли дополнительные документы. Кроме того, судья Олейник перешла к исследованию 9-го тома дела, в частности первой экспертизы, которая проводилась СБУ и установила убытки почти на 19 млрд грн. Именно после этой экспертизы были предъявлены подозрения по делу.

"Прокурор САП Виталий Пономаренко подтвердил, что упомянутая экспертиза является надлежащим и допустимым доказательством и она действительно установила наличие потенциальных убытков. Интересно, почему же тогда прокурор проигнорировал ее, когда принимал решение о закрытии дела?" - отметили в ЦПК.

 

 

  • Напомним, что "Роттердам+", по данным следствия, это схема по искусственному завышению цены на электроэнергию для населения. В тариф вложили стоимость транспортировки угля из-за рубежа, которого в действительности не было. Подозрения вручили топ-чиновникам компании "ДТЭК" и руководству Нацкомиссии по регулированию энергетики (НКРЕКП). В то же время, с другой стороны, "Роттердам+" - это формула расчета цены на уголь на транспортном хабе.

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