Венедиктова отказала НАБУ в возобновлении дела "Роттердам+" из-за отсутствия материалов дела, - ЦПК
Об этом Центр противодействия коррупции сообщил в Telegram.
"В Высшем антикоррупционном суде состоялось очередное заседание по восстановлению дела" Роттердам+" по жалобе Центра Противодействия Коррупции. В частности, выяснилось, почему генпрокурор Венедиктова отказала детективам НАБУ в удовлетворении жалобы на постановление о прекращении дела. Основание для отказа формальное: отсутствие материалов уголовного производства", - говорится в сообщении.
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Сегодня исследовали тома № 6-7-8 (всего их 17) и привлекли дополнительные документы. Кроме того, судья Олейник перешла к исследованию 9-го тома дела, в частности первой экспертизы, которая проводилась СБУ и установила убытки почти на 19 млрд грн. Именно после этой экспертизы были предъявлены подозрения по делу.
"Прокурор САП Виталий Пономаренко подтвердил, что упомянутая экспертиза является надлежащим и допустимым доказательством и она действительно установила наличие потенциальных убытков. Интересно, почему же тогда прокурор проигнорировал ее, когда принимал решение о закрытии дела?" - отметили в ЦПК.
- Напомним, что "Роттердам+", по данным следствия, это схема по искусственному завышению цены на электроэнергию для населения. В тариф вложили стоимость транспортировки угля из-за рубежа, которого в действительности не было. Подозрения вручили топ-чиновникам компании "ДТЭК" и руководству Нацкомиссии по регулированию энергетики (НКРЕКП). В то же время, с другой стороны, "Роттердам+" - это формула расчета цены на уголь на транспортном хабе.
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