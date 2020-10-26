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Espreso.tvОбществоЗеленский во время местных выборов злоупотреблял админресурсом, - Айвазовская

Зеленский во время местных выборов злоупотреблял админресурсом, - Айвазовская


фото: Укрінформ
Председатель правления гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская заявила, что президент Украины Владимир Зеленский во время местных выборов злоупотреблял админресурсом

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .

По ее словам, в своих выступлениях Зеленский использовал лозунги партии "Слуга народа".

"Президент злоупотреблял административным ресурсом, он не был над процессом, он стал его частью, чем нарушил международные стандарты. Это правда ... Что важно: президент в своих выступлениях использовал лозунги одной из политических сил, а именно" Слуги народа ". Этим он принял участие в агитации за эту политическую партию, потому что мы видели эти слоганы на билбордах, на наружной рекламе и т.д. ", - сказала Айвазовская.

Она добавила, что работа людей, которые проводили инициировано президентом опроса в день выборов, должен быть оплачен прозрачно и официально.

"Они себя не называют, но они обзванивали по базе общественных организаций, объединений граждан всех подряд, они моим коллегам в разных регионах звонили напрямую. У меня есть аудиозаписи разговоров на 15-20 минут. Соответственно, я уверена, они звонили в общественных организаций, независимо от того, являются ли они молодежными, взрослыми, пенсионерская ", - отметила Айвазовская.

Она добавила, что компании говорили, сколько уплачено тем, кто проводил опрос.

"Сегодня я уточняла у организаторов, будет действительно уплачено официально эти средства как гражданско-правовые договоры подряда, мне гарантировали, что будет. Соответственно, с них будет уплачены налоги. Соответственно, бюджет этого опроса - 39 млн грн. Если рассчитывать, 55% участков покрытия, один человек на участок, 1200 в руки, 480 грн налогов плюс 40 грн в рекрутера. Это сведения, которые моим коллегам под запись оказывали те компании ", - дордала Айвазовская.

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