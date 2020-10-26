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Espreso.tvОбществоВ Сумах члены УИК доставляли печати уже во время сдачи документов, - ОПОРА

В Сумах члены УИК доставляли печати уже во время сдачи документов, - ОПОРА

В ряде районов Сумской области выявлены нарушения при подсчете голосов

Об этом сообщает Общественная организация ОПОРА .

В Ковпаковском районе Сум члены отдельных УИК дооформлювалы протоколы непосредственно в момент их сдачи: некоторые из членов комиссий доставляли печати и что-то дописывали непосредственно во время сдачи документации.

В то же время в территориальных избирательных комиссиях нарушения со стороны УИК наблюдателям отрицали.

В селе Зализняк Сумского района наблюдатели нашли протоколы, в которых дата и время их упаковки не совпадали с фактическим.

"В частности, на протоколах было обозначено время упаковки от 1:30 до 2:30, хотя фактически протоколы поступили из участка раньше 1:30", - говорится в сообщении.

По результатам голосования члены ТИК решили, что нарушение является незначительным и время на протоколах можно исправить сразу на месте. Членов УИК отправили для уточнения данных только после замечания наблюдателей.

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