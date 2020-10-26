В Европарламенте обнародовали список причастных к фальсификации выборов в Беларуси

26 октября, 2020, 19:01

Одна из крупнейших партий Европарламента предложила собственный список из 86 человек, причастных к фальсификации выборов в Беларуси

Об этом сообщается на сайте EPP.

Одна из фракций Европарламента - Европейская консервативная народная партия (EPP) - опубликовала список из 86 белорусских чиновников, причастных, по их мнению, к фальсификациям на выборах президента Беларусь 9 августа и подавлению мирных протестов.

Фракция намерена добиваться включения этих лиц в санкционный список, принятый Европейским Союзом 12 октября.

В перечне есть сын Александра Лукашенко Виктор, помощник президента Беларуси по особым поручениям Виктор Шейман, пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт и экс-глава КГБ Беларуси Валерий Вакульчик.

"Группа EPP получила этот список в тесном сотрудничестве со своими партнерами и источниками в Беларуси. Его публикация совпадает с крайним сроком, который белорусская оппозиция дала Лукашенко для ухода в отставку", - говорится в сообщении.

Напомним, 2 октября Европейский Союз официально ввел санкции против 40 чиновников Беларуси - но в санкционном списке не было фамилии Лукашенко. Впоследствии в СМИ сообщили, что главы МИД Евросоюза согласовали включение самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в санкционный список.

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