 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирВ Европарламенте обнародовали список причастных к фальсификации выборов в Беларуси

В Европарламенте обнародовали список причастных к фальсификации выборов в Беларуси

Одна из крупнейших партий Европарламента предложила собственный список из 86 человек, причастных к фальсификации выборов в Беларуси

Об этом сообщается на сайте EPP.

Одна из фракций Европарламента - Европейская консервативная народная партия (EPP) - опубликовала список из 86 белорусских чиновников, причастных, по их мнению, к фальсификациям на выборах президента Беларусь 9 августа и подавлению мирных протестов.

Фракция намерена добиваться включения этих лиц в санкционный список, принятый Европейским Союзом 12 октября.

В перечне есть сын Александра Лукашенко Виктор, помощник президента Беларуси по особым поручениям Виктор Шейман, пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт и экс-глава КГБ Беларуси Валерий Вакульчик.

"Группа EPP получила этот список в тесном сотрудничестве со своими партнерами и источниками в Беларуси. Его публикация совпадает с крайним сроком, который белорусская оппозиция дала Лукашенко для ухода в отставку", - говорится в сообщении.

  • Напомним, 2 октября Европейский Союз официально ввел санкции против 40 чиновников Беларуси - но в санкционном списке не было фамилии Лукашенко. Впоследствии в СМИ сообщили, что главы МИД Евросоюза согласовали включение самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в санкционный список.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 октября, 2020 понедельник

больше новостей

26 октября, 2020 понедельник

25 октября, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать