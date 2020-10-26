В Европарламенте обнародовали список причастных к фальсификации выборов в Беларуси
Об этом сообщается на сайте EPP.
Одна из фракций Европарламента - Европейская консервативная народная партия (EPP) - опубликовала список из 86 белорусских чиновников, причастных, по их мнению, к фальсификациям на выборах президента Беларусь 9 августа и подавлению мирных протестов.
Фракция намерена добиваться включения этих лиц в санкционный список, принятый Европейским Союзом 12 октября.
В перечне есть сын Александра Лукашенко Виктор, помощник президента Беларуси по особым поручениям Виктор Шейман, пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт и экс-глава КГБ Беларуси Валерий Вакульчик.
"Группа EPP получила этот список в тесном сотрудничестве со своими партнерами и источниками в Беларуси. Его публикация совпадает с крайним сроком, который белорусская оппозиция дала Лукашенко для ухода в отставку", - говорится в сообщении.
- Напомним, 2 октября Европейский Союз официально ввел санкции против 40 чиновников Беларуси - но в санкционном списке не было фамилии Лукашенко. Впоследствии в СМИ сообщили, что главы МИД Евросоюза согласовали включение самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в санкционный список.
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