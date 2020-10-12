В ЕС согласовали включение Лукашенко в санкционный список, - СМИ
Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на собственные источники.
Такой договоренности министры достигли на встрече 12 октября в Люксембурге. Глава МИД Германии Гайко Маас перед заседанием заявил, что предложил внести Лукашенко в санкционный список.
Глава немецкой дипломатии пояснил, что режим Лукашенко продолжает осуществлять насилие, и "мы все еще наблюдаем аресты мирных демонстрантов".
#BREAKING EU ministers agree to sanction Lukashenko: diplomatic sources pic.twitter.com/FpEJNhP5xk- AFP news agency (@AFP) October 12, 2020
2 октября Европейский Союз официально ввел санкции против 40 чиновников Беларуси - но в санкционный список не было фамилии Лукашенко.
ЕС решил не наказывать персонально Лукашенко за фальсификацию выборов и подавления протестов, чтобы сохранить возможность урегулирования политического кризиса путем диалога.
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