В ЕС согласовали включение Лукашенко в санкционный список, - СМИ

12 октября, 2020, 14:52

Главы МИД Евросоюза согласовали включение самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в санкционный список

Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на собственные источники.

Такой договоренности министры достигли на встрече 12 октября в Люксембурге. Глава МИД Германии Гайко Маас перед заседанием заявил, что предложил внести Лукашенко в санкционный список.

Глава немецкой дипломатии пояснил, что режим Лукашенко продолжает осуществлять насилие, и "мы все еще наблюдаем аресты мирных демонстрантов".

#BREAKING EU ministers agree to sanction Lukashenko: diplomatic sources pic.twitter.com/FpEJNhP5xk - AFP news agency (@AFP) October 12, 2020

2 октября Европейский Союз официально ввел санкции против 40 чиновников Беларуси - но в санкционный список не было фамилии Лукашенко.

ЕС решил не наказывать персонально Лукашенко за фальсификацию выборов и подавления протестов, чтобы сохранить возможность урегулирования политического кризиса путем диалога.

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