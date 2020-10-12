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Espreso.tvМирВ ЕС согласовали включение Лукашенко в санкционный список, - СМИ

В ЕС согласовали включение Лукашенко в санкционный список, - СМИ


фото: reuters
Главы МИД Евросоюза согласовали включение самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в санкционный список

Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на собственные источники.

Такой договоренности министры достигли на встрече 12 октября в Люксембурге. Глава МИД Германии Гайко Маас перед заседанием заявил, что предложил внести   Лукашенко в санкционный список.

Глава немецкой дипломатии пояснил, что режим Лукашенко продолжает осуществлять насилие, и "мы все еще наблюдаем аресты мирных демонстрантов".

2 октября Европейский Союз официально ввел санкции против 40 чиновников Беларуси - но в санкционный список не было фамилии Лукашенко.

ЕС решил не наказывать персонально Лукашенко за фальсификацию выборов и подавления протестов, чтобы сохранить возможность урегулирования политического кризиса путем диалога.

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