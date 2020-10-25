"Каждый сегодня выбирает, кому он служит: народу или режиму". Тихановская заявила об окончании срока ультиматума, выдвинутого Лукашенко

25 октября, 2020, 11:45

Сегодня, 25 октября 2020 года, в Беларуси истекает срок народного ультиматума

Об этом через телеграмм напомнила руководительница белорусской объединенной оппозиции Светлана Тихановская, передает Еспресо.TV .

"И если требования не будут выполнены, белорусы начнут национальную забастовку", - подчеркнула она.

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По словам Тихановской, сегодня свой выбор должен сделать каждый милиционер и чиновник режима Лукашенко.

"Сегодняшняя пятница - день выбора. Каждый сотрудник силовых структур сегодня выбирает, кого он защищает: свой народ или своих начальников. Каждый чиновник сегодня выбирает, кому он служит: народу или режиму. Это непростой выбор, ведь он требует подвергнуть риску собственные понятны и ощутимые привилегии на благо всей страны ", - отметила политик.

Напомним, посольство Соединенных Штатов опубликовало предупреждение для граждан США в Республике Беларусь. Их просят запастись наличными и продуктами .

Вчера, 24 октября, госсекретарь США Майк Помпео имел получасовой телефонный разговор с Лукашенко, во время которого он пугал главу американской дипломатии вооруженным вмешательством Москвы

Справка

От имени белорусской объединенной оппозиции Светлана Тихановская объявила самопровозглашенному президенту Александру Лукашенко "народный ультиматум" . Его требования:

1. Лукашенко должен объявить об отставке.

2. На улицах должно полностью остановиться насилие со стороны силовых органов.

3. Все без исключения политзаключенные должны быть освобождены.

Как подчеркивают оппозиционеры, если не будет выполнен хотя бы один из приведенных выше трех пунктов, в понедельник, 26 октября, в Беларуси начинается общенациональная забастовка и акция гражданского неповиновения.

Как заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, Россия для защиты Лукашенко после 1 ноября может начать военное вторжение в Беларусь.

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