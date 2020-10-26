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Espreso.tvОбществоТреть избирателей проигнорировали "опрос Зеленского"

Треть избирателей проигнорировали "опрос Зеленского"

33% избирателей не участвовал в опросе, инициированном президентом Украины Владимиром Зеленским параллельно с местными выборами

Об этом завил директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович, сообщает "Интерфакс-Украина" .

По его словам, треть украинский, которые пришли проголосовать на местных выборах в воскресенье, не принимали участия в опросе, инициированном президентом Украины Владимиром Зеленским.

"На вопрос о том, участвовавших в опросе, 67% респондентов ответили утвердительно, а 33% избирателей не участвовали в опросе Зеленского", - сказал Антипович.

Он добавил, что среди участников опроса президента 63% - избиратели "Слуги народа". Электорат "Европейской солидарности" в своем большинстве - 73% респондентов - не участвовал в опросе.

В региональном разрезе меньше участвовал в опросе президента Киев - лишь 20% опрошенных сказали, что они приняли участие. В других регионах страны преимущественно большая часть тех, кто принял участие в опросе.

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