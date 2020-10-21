Джапарова обсудила Крымскую платформу с послом Румынии

21 октября, 2020, 11:36

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова обсудила с послом Румынии в Украине Кристиан-Леоном Цуркану создание Крымской платформы

Об этом сообщает пресс-служба МИД .

"Во время встречи Эмине Джапарова проинформировала посла об актуальных для Украины вопросах повестки дня в рамках международных организаций, инициативы украинской стороны в региональном и европейском измерениях, а также о мерах, которые будут приняты нашим государством на международных площадках и с привлечением иностранных партнеров с целью сохранения в фокусе международного сообщества вопрос российской агрессии против Украины", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что Джапарова отдельно остановилась на вопросе создания Крымской платформы, отметив, что ее ключевой задачей является дальнейшая консолидация и координация усилий политики непризнания и деоккупации Крыма.

Кроме того, собеседники обсудили пути взаимодействия в рамках международных организаций, в т.ч. ОБСЕ и ЮНЕСКО.