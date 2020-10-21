 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоДжапарова обсудила Крымскую платформу с послом Румынии

Джапарова обсудила Крымскую платформу с послом Румынии


фото: rfe
Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова обсудила с послом Румынии в Украине Кристиан-Леоном Цуркану создание Крымской платформы

Об этом сообщает пресс-служба МИД .

"Во время встречи Эмине Джапарова проинформировала посла об актуальных для Украины вопросах повестки дня в рамках международных организаций, инициативы украинской стороны в региональном и европейском измерениях, а также о мерах, которые будут приняты нашим государством на международных площадках и с привлечением иностранных партнеров с целью сохранения в фокусе международного сообщества вопрос российской агрессии против Украины", - говорится в сообщении.

Читайте также: Зеленский выразил надежду на участие Меджлиса крымских татар и "серьезную роль" Турции в платформе по деоккупации Крыма

Отмечается, что Джапарова отдельно остановилась на вопросе создания Крымской платформы, отметив, что ее ключевой задачей является дальнейшая консолидация и координация усилий политики непризнания и деоккупации Крыма.

Кроме того, собеседники обсудили пути взаимодействия в рамках международных организаций, в т.ч. ОБСЕ и ЮНЕСКО.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 октября, 2020 среда

больше новостей

21 октября, 2020 среда

20 октября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать