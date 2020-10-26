На Днепропетровщине неиспользованные бюллетени "тушили" с помощью топора. ВИДЕО

26 октября, 2020, 14:33

В поселке Аулы Днепропетровской области члены избирательной комиссии топором "погасили" неиспользованные бюллетени, не отрезая уголки ножницами

Соответствующее видео выложила Наталья Кобзарь в Facebook .

На Днепропетровщине члены избирательной комиссии одного из поселков решили ускорить процесс отрезания уголков на бюллетенях, так топором "погасили" сразу все в стопке бюллетеней.

"Только у нас в Аулах, так самобытно и колоритно погашаются неиспользованные бюллетени! Настоящая особенность", - написала женщина.

Напомним, председатель правления Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская заявила, что дата повторного голосования на местных выборах будет зависеть от скорости подсчета результатов голосования в первом туре.

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