Айвазовская: Точной даты второго тура местных выборов в Украине нет
Об этом она сообщила во время пресс-конференции 26 октября, передает Укринформ .
"Очевидно, что в большинстве городов повторное голосование состоится. Единственное, что непонятно, в какие именно сроки, так как законодательство определяет, что результаты устанавливаются не позднее, чем на двенадцатый день после дня голосования, а повторное голосование организуется в течение трех недель. Поэтому точной даты второго тура - повторного голосования нет ", - подчеркнула Айвазовская.
Она отметила, что в регионах могут быть разные даты такого голосования, например, это может быть и 15 ноября, и 22 ноября.
- Напомним, Айвазовская заявила, что "опрос" президента Владимира Зеленского имел признаки акции , а не репрезентативной социологии
- Так, по оценке Комитета избирателей Украины, имели место отдельные попытки фальсификации результатов голосования на местных выборах 25 октября.
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