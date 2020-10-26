Айвазовская: Точной даты второго тура местных выборов в Украине нет

26 октября, 2020, 13:30

Председатель правления Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская заявила, что дата повторного голосования на местных выборах будет зависеть от скорости подсчета результатов голосования в первом туре

Об этом она сообщила во время пресс-конференции 26 октября, передает Укринформ .

"Очевидно, что в большинстве городов повторное голосование состоится. Единственное, что непонятно, в какие именно сроки, так как законодательство определяет, что результаты устанавливаются не позднее, чем на двенадцатый день после дня голосования, а повторное голосование организуется в течение трех недель. Поэтому точной даты второго тура - повторного голосования нет ", - подчеркнула Айвазовская.

Она отметила, что в регионах могут быть разные даты такого голосования, например, это может быть и 15 ноября, и 22 ноября.

Напомним, Айвазовская заявила, что "опрос" президента Владимира Зеленского имел признаки акции , а не репрезентативной социологии

Так, по оценке Комитета избирателей Украины, имели место отдельные попытки фальсификации результатов голосования на местных выборах 25 октября.

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