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Espreso.tvОбществоЛяшко: выборы не должны повлечь вспышку коронавируса

Ляшко: выборы не должны повлечь вспышку коронавируса


фото: Радіо Свобода
Проведение местных выборов не должно стать причиной роста заболеваемости COVID-19

Об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире Общественного радио.

Он отметил, что грубых нарушений не было во время работы участков. Главным нарушением было неиспользование прозрачных щитков членами комиссий и скопления людей.

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"Сейчас мы можем констатировать, что выборы не должны привести к всплеску заболеваемости коронавируса", - отметил Ляшко.

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