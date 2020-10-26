Ляшко: выборы не должны повлечь вспышку коронавируса
26 октября, 2020, 22:40
Проведение местных выборов не должно стать причиной роста заболеваемости COVID-19
Об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире Общественного радио.
Он отметил, что грубых нарушений не было во время работы участков. Главным нарушением было неиспользование прозрачных щитков членами комиссий и скопления людей.
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"Сейчас мы можем констатировать, что выборы не должны привести к всплеску заболеваемости коронавируса", - отметил Ляшко.
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