"На шестой-седьмой день": председатель комитета Рады спрогнозировал рост заболеваемости COVID-19 после выборов
25 октября, 2020, 19:40
С 31 октября или 1 ноября возможно определенное увеличение количества больных COVID-19
Об этом заявил голова Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, сообщает УНИАН.
На уточняющий вопрос, когда может быть рост заболеваемости, который можно связывать с выборами, Радуцкий ответил, что "резкий скачок заболеваемости был на шестой - седьмой день".
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"Будем надеяться, что местные выборы к этому не приведут", - добавил Радуцкий.
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