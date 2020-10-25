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Espreso.tvОбщество"На шестой-седьмой день": председатель комитета Рады спрогнозировал рост заболеваемости COVID-19 после выборов

"На шестой-седьмой день": председатель комитета Рады спрогнозировал рост заболеваемости COVID-19 после выборов


фото: Радіо Свобода
С 31 октября или 1 ноября возможно определенное увеличение количества больных COVID-19

Об этом заявил голова Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, сообщает УНИАН.

На уточняющий вопрос, когда может быть рост заболеваемости, который можно связывать с выборами, Радуцкий ответил, что "резкий скачок заболеваемости был на шестой - седьмой день".

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"Будем надеяться, что местные выборы к этому не приведут", - добавил Радуцкий.

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