"На шестой-седьмой день": председатель комитета Рады спрогнозировал рост заболеваемости COVID-19 после выборов

25 октября, 2020, 19:40

С 31 октября или 1 ноября возможно определенное увеличение количества больных COVID-19

Об этом заявил голова Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, сообщает УНИАН.

На уточняющий вопрос, когда может быть рост заболеваемости, который можно связывать с выборами, Радуцкий ответил, что "резкий скачок заболеваемости был на шестой - седьмой день".

Читайте также: Коронавирус в Украине: выявили 6088 новых случаев за сутки

"Будем надеяться, что местные выборы к этому не приведут", - добавил Радуцкий.