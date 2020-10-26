Геращенко не увидел в данных экзит-полов сепаратистских угроз для страны

26 октября, 2020, 07:35

В Министерстве внутренних дел не видят угрозы сепаратизма после обнародования данных экзит-полов на местных выборах

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил заместитель главы МВД Антон Геращенко, сообщает Цензор.НЕТ .

"Во-первых, я хочу сказать, что выборы состоялись. Выборы признаются общественными организациями, международными наблюдателями такими, которые прошли безопасно. Структуры МВД действовали четко, профессионально и эффективно. Если учесть, что у нас 29 тыс. избирательных участков, если учесть, что при такой явке приняли участие около 10 млн избирателей, то количество правонарушений (4729 заявлений и сообщений о правонарушениях. - Ред.) абсолютно небольшое ", - отметил Геращенко.

По его словам, никто из мэров городов не заявлял о том, что полиция нарушала закон или была на стороне кого-то из оппонентов.

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"Я также хочу сказать, что пугали общество сепаратизмом - что пройдут выборы, и будут какие-то сепаратистские выходки на юге и востоке. Вы видите, результаты экзит-полов показывают, что либо переизбираются уже хорошо известные мэры, или те, кто появляются, во втором туре не будут представлять никаких сепаратистских угроз для нашей страны ", - сказал Геращенко.

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