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Espreso.tvМирАрмения и Азербайджан договорились о новом перемирии, - Госдеп США

Армения и Азербайджан договорились о новом перемирии, - Госдеп США


фото: Reuters
Государственный департамент США заявил, что Баку и Ереван договорились о гуманитарном перемирии в Нагорном Карабахе с 26 октября

Об этом сообщает Госдеп США .

Главы министерств иностранных дел Армении и Азербайджана Зохраб Мнацаканян и Джейхун Байрамов договорились о гуманитарного перемирия в Карабахе с 8:00 по местному времени 26 октября.

"Гуманитарное перемирие начнет действовать с 8:00 по местному времени 26 октября 2020. США помогли активным переговорам между министрами иностранных дел и сопредседателями Минской группы для того, чтобы Армения и Азербайджан приблизились к мирному урегулированию конфликта вокруг Нагорного Карабаха", - говорится в коммюнике Госдепа США.

В документе указано, что Ереван и Баку подтвердили приверженность соблюдению гуманитарного перемирия, достигнутого в Москве 10 октября.

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