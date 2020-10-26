Армения и Азербайджан договорились о новом перемирии, - Госдеп США

26 октября, 2020, 00:46

Государственный департамент США заявил, что Баку и Ереван договорились о гуманитарном перемирии в Нагорном Карабахе с 26 октября

Об этом сообщает Госдеп США .

Главы министерств иностранных дел Армении и Азербайджана Зохраб Мнацаканян и Джейхун Байрамов договорились о гуманитарного перемирия в Карабахе с 8:00 по местному времени 26 октября.

"Гуманитарное перемирие начнет действовать с 8:00 по местному времени 26 октября 2020. США помогли активным переговорам между министрами иностранных дел и сопредседателями Минской группы для того, чтобы Армения и Азербайджан приблизились к мирному урегулированию конфликта вокруг Нагорного Карабаха", - говорится в коммюнике Госдепа США.

В документе указано, что Ереван и Баку подтвердили приверженность соблюдению гуманитарного перемирия, достигнутого в Москве 10 октября.

Напомним, 24 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку остановит боевые действия в Нагорном Карабахе при условии, что Армения прекратит огонь.

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