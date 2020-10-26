Армения и Азербайджан договорились о новом перемирии, - Госдеп США
Об этом сообщает Госдеп США .
Главы министерств иностранных дел Армении и Азербайджана Зохраб Мнацаканян и Джейхун Байрамов договорились о гуманитарного перемирия в Карабахе с 8:00 по местному времени 26 октября.
"Гуманитарное перемирие начнет действовать с 8:00 по местному времени 26 октября 2020. США помогли активным переговорам между министрами иностранных дел и сопредседателями Минской группы для того, чтобы Армения и Азербайджан приблизились к мирному урегулированию конфликта вокруг Нагорного Карабаха", - говорится в коммюнике Госдепа США.
В документе указано, что Ереван и Баку подтвердили приверженность соблюдению гуманитарного перемирия, достигнутого в Москве 10 октября.
- Напомним, 24 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку остановит боевые действия в Нагорном Карабахе при условии, что Армения прекратит огонь.
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