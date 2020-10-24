Алиев назвал условие прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе

24 октября, 2020, 07:22

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку остановит боевые действия в Нагорном Карабахе при условии, что Армения прекратит огонь

Об этом Алиев заявил в интервью газете Le Figaro .

По его словам, Азербайджан сядет за стол переговоров, если Армения согласится с базовыми принципами, определенными Францией, Россией и США.

"Мы готовы прекратить действия хоть сегодня. Я уже заявлял этом в ходе переговоров в Москве 10 октября. Для достижения этого достаточно будет, чтобы Армения прекратила огонь. Именно после этого наступит время действовать для дипломатов", - сказал президент Азербайджана.

Напомним, 23 октября президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что страна имеет такое же право участвовать в урегулировании конфликта в непризнанной Нагорном Карабахе, как и Россия.

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