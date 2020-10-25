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Espreso.tvОбществоЗеленский проголосовал на местных выборах

Зеленский проголосовал на местных выборах


фото: Офіс президента
Президент Владимир Зеленский проголосовал на местных выборах в воскресенье, 25 октября

Об этом передает Еспресо.TV.

Президент пришел на избирательный участок вместе с женой Еленой Зеленской.

Зеленский после голосования также принял участие в инициированном им "опросе".

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