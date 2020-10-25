Зеленский проголосовал на местных выборах
25 октября, 2020, 10:40
Президент Владимир Зеленский проголосовал на местных выборах в воскресенье, 25 октября
Об этом передает Еспресо.TV.
Президент пришел на избирательный участок вместе с женой Еленой Зеленской.
Зеленский после голосования также принял участие в инициированном им "опросе".
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