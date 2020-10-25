В Киеве перевернули одну из урн "опроса" Зеленского, - полиция

25 октября, 2020, 10:31

Об этом на брифинге заявил глава Национальной полиции Игорь Клименко, передает Еспресо.TV .

"В Киеве, на Подоле уже перевернули одну из урн вместе с листочками для "опроса". Хочу напомнить, что любые хулиганские попытки или попытки повлиять на оперативную ситуацию, попытки угроз нашим гражданам полиция будет пресекать ", - сказал Клименко.

По его словам, в Киеве и Волынской области уже поступают жалобы на ход проведения "опроса" Зеленского.

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