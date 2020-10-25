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Espreso.tvОбществоВ Киеве перевернули одну из урн "опроса" Зеленского, - полиция

В Киеве перевернули одну из урн "опроса" Зеленского, - полиция

В Киеве возле избирательного участка перевернули одну из урн "опроса", который проводит президент Владимир Зеленский

Об этом на брифинге заявил глава Национальной полиции Игорь Клименко, передает Еспресо.TV .

"В Киеве, на Подоле уже перевернули одну из урн вместе с листочками для "опроса". Хочу напомнить, что любые хулиганские попытки или попытки повлиять на оперативную ситуацию, попытки угроз нашим гражданам полиция будет пресекать ", - сказал Клименко.

По его словам, в Киеве и Волынской области уже поступают жалобы на ход проведения "опроса" Зеленского.

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  • Напомним, что на входе на избирательные участки происходит инициированный Владимиром Зеленским так называемый опрос. Прибывших на голосование просят ответить на 5 вопросов от президента .
 
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