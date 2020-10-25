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Espreso.tvОбществоЯвка на выборах в 16:00 составила 27%, - ОПОРА

Явка на выборах в 16:00 составила 27%, - ОПОРА


фото: КМДА
Явка на местных выборах по состоянию на 16:00 составила 27%

Об этом написала голова правления гражданской сети «ОПОРА» Ольга Айвазовская в Facebook.

"Явка на 16:00 по всей стране по данным гражданской сети "ОПОРА" составляет 27%. Погрешность 0,84%. В то же время на местных выборах 2015 года явка была 36,2%", - отметила она.

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