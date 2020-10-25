ЦИК обнародовала данные о явке на выборах по состоянию на 13:00
Об этом сообщает ЦИК в facebook.
Согласно данным ЦИК, самая высокая явка зафиксирована в Одесской области - 26% (без учета г. Одессы). Меньше всего избирателей проголосовало в Черновицкой и Ивано-Франковской областях - 14%. В Центризбиркоме отметили, что данные являются ориентировочными.
Явка избирателей по состоянию на 13:00:
Винницкая область - 17,2%
Волынская область - 17,0%
Донецкая область - 22,1%
Житомирская область - 18,3%
Закарпатская область - 15,3%
Ивано-Франковская область - 14%
Кировоградская область - 18,6%
Николаевская область - 15,5%
Полтавская область - 16,6%
Сумская область - 15,7%
Тернопольская область - 17,0%
Харьковская область - 15,5%
Черкасская область - 17%
Черновицкая область - 14%
Черниговская область - 20,1%
Луганская область - 18%
Одесская область (без г. Одессы) - 26%
Тернопольская область - 17%
Херсонская область - 16,7%
Киевская область - 15,6%
г. Киев - 16,2%.
- По состоянию на 13:30 воскресенья, 25 октября 2020 года, на выборах городского головы Киева и депутатов городского совета столицы проголосовали около 16% избирателей
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