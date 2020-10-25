ЦИК обнародовала данные о явке на выборах по состоянию на 13:00

25 октября, 2020, 17:17

Центральная избирательная комиссия обнародовала данные о явке на местных выборах по состоянию на 13:00

Об этом сообщает ЦИК в facebook.

Согласно данным ЦИК, самая высокая явка зафиксирована в Одесской области - 26% (без учета г. Одессы). Меньше всего избирателей проголосовало в Черновицкой и Ивано-Франковской областях - 14%. В Центризбиркоме отметили, что данные являются ориентировочными.

Явка избирателей по состоянию на 13:00:

Винницкая область - 17,2%

Волынская область - 17,0%

Донецкая область - 22,1%

Житомирская область - 18,3%

Закарпатская область - 15,3%

Ивано-Франковская область - 14%

Кировоградская область - 18,6%

Николаевская область - 15,5%

Полтавская область - 16,6%

Сумская область - 15,7%

Тернопольская область - 17,0%

Харьковская область - 15,5%

Черкасская область - 17%

Черновицкая область - 14%

Черниговская область - 20,1%

Луганская область - 18%

Одесская область (без г. Одессы) - 26%

Тернопольская область - 17%

Херсонская область - 16,7%

Киевская область - 15,6%

г. Киев - 16,2%.

По состоянию на 13:30 воскресенья, 25 октября 2020 года, на выборах городского головы Киева и депутатов городского совета столицы проголосовали около 16% избирателей

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